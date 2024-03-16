Іспанія

Досвідчений іспанський хавбек незабаром має укласти нову угоду з "матрацниками".

Центральний півзахисник мадридського Атлетіко Коке близький до підписання нового контракту зі своїм поточним клубом, оскільки його нинішня угода спливає наприкінці поточного сезону.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, продовження співпраці між 32-річним іспанцем та "матрацниками" є лише питанням часу, оскільки обидві сторони вирішили укласти між собою нову угоду.

Наразі гравець та керівництво Атлетіко обговорюють структуру нового контракту та можливі бонуси, щоб наблизити момент офіційного продовження взаємної співпраці.

Коке є вихованцем Атлетіко Мадрид та виступає за першу команду з 2011 року. У поточному сезоні на його рахунку 38 матчів у всіх турнірах (2783 хвилини), в яких він відзначився 5 асистами та 8 попередженнями.