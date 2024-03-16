Іспанія

Уругваєць не збирається здаватися.

Центральний захисник Барселони Рональд Араухо заявив, що каталонський клуб не припинить боротися за перемогу у Ла Лізі та розповів про майбутні плани щодо своєї футбольної кар'єри. Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Я думаю, що, поки ми маємо математичні шанси, ми боротимемося за чемпіонство.

На кону ще багато очок, і ми намагатимемося скоротити відставання та поборотися за титул. Ми маємо можливість надолужити втрачене.

Моє майбутнє? Не можу уявити себе в якомусь клубі, окрім Барселони", — сказав один з лідерів Барси.

Цього сезону Рональд Араухо відіграв за Барселону 30 матчів, заби один гол, заробив сім жовтих та одну червону картки.