Іспанія

Футболіст може отримати контракт до 2029 року із підвищенням зарплати.

Захисник Барселони Рональд Араухо може ще довгий час виступати у складі "блаугранас", повідомляє Marca.

За інформацією джерела, керівництво каталонського клубу хоче зберегти футболіста у своєму складі та має намір підписати з ним новий контракт, який буде розрахований до літа 2029 чи 2030 року.

Також Барселона хоче значно підвищити його зарплату. Нинішній оклад становить трохи більше ніж 10 мільйонів євро до сплати податків.

Чинний контракт Рональда розрахований до літа 2026 року. Сам футболіст не проти залишитися в іспанському клубі.

Цього сезону Араухо провів 25 матчів, у яких відзначився одним голом.

Раніше повідомлялося, що Барселона не має наміру запрошувати Нагельсманна.