Іспанія

Іспанський фахівець очікує важке протистояння з парижанами.

Головний тренер Барселони Хаві відреагував на результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, де "синьо-гранатові" зіграють із ПСЖ. Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Можливо, ПСЖ дійсно фаворит в нашому протистоянні, але мені не подобається поблажливість.

Можливо, роль фаворита справді буде на їхньому боці, особливо враховуючи фінансові вкладення, які вони роблять. Проте ми налаштовані позитивно. Це слушний момент, щоб довести нашу силу.

ПСЖ — дуже складний суперник, один із найскладніших, який міг нам потрапити. Я знаю Луїса Енріке, його штаб та те, як вони працюють. Але в мене є впевненість у наших силах", — сказав Хаві.