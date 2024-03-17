Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 16 березня 2024 року.

У 29 турі Ла Ліги Осасуна приймала мадридський Реал і поступилася йому у результативному поєдинку.

Команди обмінялися голами протягом перших семи хвилин, після чого гості вдруге вийшли вперед, пішовши на перерву з мінімальною перевагою. У другій половині матчу колектив Карло Анчелотті відзначився ще двічі, але раз, вже у компенсований час, знову пропустив, хоча це ніяк не завадило їм здобути бажаний максимум залікових балів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Осасуна — Реал у 29-му турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Осасуна — Реал 2:4

Голи: Будімір, 7, Муньйос, 90+1 — Вінісіус, 4, 64, Карвахаль, 18, Діас, 61

Осасуна: Еррера — У. Гарсія, Катена (Муньйос, 70), Еррандо (Крус, 79) — Аресо, Монкайола, Торро, Гомес (Рауль Гарсія, 70), Мохіка — Будімір (Ібаньєс, 70), Арнаїс (Рубен Гарсія, 69)

Реал: Лунін — Карвахаль, Чуамені, Рюдігер, Менді (Ф. Гарсія, 85) — Вальверде, Камавінга (Начо, 72), Кроос (Васкес, 77) — Діас (Модрич, 72), Родріго, Вінісіус (Гюлер, 85)

Попередження: Еррандо, Торро, У. Гарсія — Вінісіус, Камавінга