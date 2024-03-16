Іспанія

Мадридський Реал не відчув проблем з командою із середини турнірної таблиці.

У 29-му турі Ла Ліги Реал гостював у Осасуни. Андрій Лунін традиційно вийшов у стартовому складі.

Вінісіус забив вже на 4-й хвилині, а Будімір швидко відновив статус-кво. Втім, Карвахаль відновив перевагу гостей.

У другому таймі забивав лише Реал — Дас та ще один гол Віні Жуніора поставили крапку в матчі. Тому гол Муньйоса в компенсований час лише підняв настрій місцевим вболівальникам. Перемога Реала — 4:2.

Реал відірвався від Жирони на 10 очок. Тим часом Осасуна знаходиться на 10-му місці.

Осасуна — Реал Мадрид 2:4

Голи: Будімір, 7, Муньйос Камерос, 90+1 - Вінісіус, 4, 64, Карвахаль, 18, Діас, 61

Осасуна: Серхіо Еррера — Гарсія, Катена (Муньйос Камерос, 70), Еррандо (Хуан Крус, 79) — Аресо, Монкайола, Торро, Гомес (Ібаньєс, 69), Мохіка — Будімір (Рауль, 70), Арнаїс (Гарсія, 69)

Реал Мадрид: Лунін — Карвахаль, Чуамені, Рюдігер, Менді (Гарсія, 85) — Вальверде, Камавінга (Фернандес, 72), Кроос (Васкес, 77) — Діас (Модрич, 72), Родріго Гоес, Вінісіус (Гюлер, 85)

Попередження: Еррандо, Торро, Гарсія — Вінісіус, Камавінг