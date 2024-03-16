Мадридський Реал не відчув проблем з командою із середини турнірної таблиці.
Віні Жуніор, gettyimages
16 березня 2024, 19:29
У 29-му турі Ла Ліги Реал гостював у Осасуни. Андрій Лунін традиційно вийшов у стартовому складі.
Вінісіус забив вже на 4-й хвилині, а Будімір швидко відновив статус-кво. Втім, Карвахаль відновив перевагу гостей.
У другому таймі забивав лише Реал — Дас та ще один гол Віні Жуніора поставили крапку в матчі. Тому гол Муньйоса в компенсований час лише підняв настрій місцевим вболівальникам. Перемога Реала — 4:2.
Реал відірвався від Жирони на 10 очок. Тим часом Осасуна знаходиться на 10-му місці.
Осасуна — Реал Мадрид 2:4
Голи: Будімір, 7, Муньйос Камерос, 90+1 - Вінісіус, 4, 64, Карвахаль, 18, Діас, 61
Осасуна: Серхіо Еррера — Гарсія, Катена (Муньйос Камерос, 70), Еррандо (Хуан Крус, 79) — Аресо, Монкайола, Торро, Гомес (Ібаньєс, 69), Мохіка — Будімір (Рауль, 70), Арнаїс (Гарсія, 69)
Реал Мадрид: Лунін — Карвахаль, Чуамені, Рюдігер, Менді (Гарсія, 85) — Вальверде, Камавінга (Фернандес, 72), Кроос (Васкес, 77) — Діас (Модрич, 72), Родріго Гоес, Вінісіус (Гюлер, 85)
Попередження: Еррандо, Торро, Гарсія — Вінісіус, Камавінг