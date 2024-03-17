Іспанія

"Жиронці" суттєво пригальмували.

В рамках 29-го туру іспанської Ла Ліги Жирона на виїзді мінімально поступилася Хетафе (0:1). Головний тренер каталонського клубу Мічел прокоментував поразку своєї команди. Цитує іспанця Marca.

"Жирона не заслуговували на поразку. Загалом я вважаю, що ми більше награли на перемогу. Ми створили більше моментів, ніж вони, ми більше били по воротах, але Хетафе — дуже складний суперник.

Довбик? Немає жодних проблем. Ми одна команда. Ми разом атакуємо та разом захищаємося. Те, що він знову не забив, не викликає в мене занепокоєння. Ми продовжуємо створювати моменти біля воріт суперників, тож його голи прийдуть.

Нас непокоїть кожна поразка. Ми хочемо боротися за місце в Лізі чемпіонів, ми хочемо чинити тиск на себе, щоб поборотися з Атлетіком, Атлетіко та Барселоною.

У Жирони є історична нагода потрапити до Ліги чемпіонів, і якщо ми не досягнемо цього, для мене це буде дуже важкий удар.

У нас є команда, здатна потрапити до Ліги чемпіонів, ми заслужили на це", — сказав іспанський фахівець.

Зазначимо, що поразка Жирони на "Альфонсо Пересі" стала четвертою поспіль на виїзді в рамках Ла Ліги.