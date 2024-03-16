Іспанія

Завершився ще один поєдинок 29 туру чемпіонату Іспанії.

У рамках двадцять дев'ятого туру іспанської Ла Ліги-2023/24 Хетафе приймав Жирону на Естадіо Колісеум.

Господарі поля відкрили рахунок у першому таймі — голом відзначився Сантьяго. У другій половині зустрічі колектив Мічела нічим відповісти на цей результативний удар так і не зумів, у підсумку зазнавши мінімальної поразки. Для Жирони це вже четверта поспіль невдача у чемпіонаті на виїзді.

Нагадаємо, український вінгер каталонців Віктор Циганков пропустив цей матч через травму, отриману у матчі проти Осасуни.

Хетафе — Жирона 1:0

Гол: Сантьяго, 33

Хетафе: Сорія — Іглесіас (Дуарте, 90+1), Джене, Альдерете, Альварес (Ріко, 57) — Сантьяго (Мата, 67) — Грінвуд, Мілья, Моріба (Аленья, 67), Максимович — Родрігес (Кармона, 90+1)

Жирона: Гассаніга — Коуту, Е. Гарсія, Хуанпе, Блінд — Мартін, А. Гарсія (Соліс, 54) - Порту (Стуані, 77), Торре (Хастін, 77), Савіо — Довбик

Попередження: Альдерете, Мілья, Родрігес, Кармона — Савіо, А. Гарсія, Порту, Стуані