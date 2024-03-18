Іспанія

Барса провела мабуть найкращу гру цього сезона.

Воротар каталонської Барселони Марк-Андре тер Штеген прокоментував перемогу своєї команди над мадридським Атлетіко (3:0) в рамках 29-го туру іспанської Ла Ліги. Цитує 31-річного німця Marca.

"Дуже радий, тому що це була складна гра, перемогти тут дуже важко, і ми досягли цього таким вражаючим чином. Радий за команду, що вдалося не пропустити. Ми захищаємось всі разом. Ми разом боролися, це колективне досягнення. Я дуже радий.

Це була особлива гра для Феліша. Цілий тиждень я бачив, що він особливо підходить до цього двобою. На щастя, Жоау провів хорошу гру.