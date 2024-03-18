Барса провела мабуть найкращу гру цього сезона.
Тер Штеген, getty images
18 березня 2024, 19:15
Воротар каталонської Барселони Марк-Андре тер Штеген прокоментував перемогу своєї команди над мадридським Атлетіко (3:0) в рамках 29-го туру іспанської Ла Ліги. Цитує 31-річного німця Marca.
"Дуже радий, тому що це була складна гра, перемогти тут дуже важко, і ми досягли цього таким вражаючим чином. Радий за команду, що вдалося не пропустити. Ми захищаємось всі разом. Ми разом боролися, це колективне досягнення. Я дуже радий.
Це була особлива гра для Феліша. Цілий тиждень я бачив, що він особливо підходить до цього двобою. На щастя, Жоау провів хорошу гру.
Щодо молодих хлопців, треба дозволити їм рости. У них попереду багато можливостей для зростання та вдосконалення. Потрібно знайти баланс між тим, щоб дозволяти їм грати та відпочивати.
Ми хочемо підійти до "Класико", маючи змогу добре зіграти та продовжити боротьбу за титул. Нам потрібно зосередитися на тому, що на нас чекає попереду", — сказав голкіпер Барси.
Цього сезону Тер Штеген відіграв за Барселону 25 матчів, пропустив 21 м'яч та зібрав 12 "clean sheets".