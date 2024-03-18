Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, що відбувся 17 березня 2024 року.

Каталонська Барселона в матчі 29 туру іспанської Ла Ліги розбила мадридський Атлетіко у гостьовому протистоянні.

Обидві команди були стомлені від участі в плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА посеред тижня, тому головним питанням було наявність достатніх ресурсів на цю гру.

Виявилось, що в Барси просто залишились трохи більше сил, тож коли вона на межі таймів почала забивати голи, суперника уже було нічим відповідати.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетіко — Барселона у 29-му турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Атлетіко — Барселона 0:3

Голи: Феліш, 38, Левандовські, 47, Лопес, 65

Атлетіко: Облак — Моліна, Савич, Вітсель, Мандава, Ліно (Грізманн, 46) — Льоренте (Коке, 58), Барріос, Де Пауль (Сауль, 66) — Мората (Депай, 46), Рікельме (Корреа, 58).

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарсі, Форт (Касадо, 82) — Роберто (Ромеу, 77), Крістенсен, Лопес (Мартінес, 82) — Рафінья (Ямал, 61), Левандовські, Феліш (Роке, 77).

Попередження: Де Пауль, Барріос — Кунде

На 90+3-й хвилині був вилучений Науель Моліна (Атлетіко) (грубе порушення).