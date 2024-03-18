Іспанія

Заміна вже знайдена.

Лівий захисник Валенсії Хосе Гая не зможе прийняти участь у матчах збірної Іспанії в березні. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Іспанії.

Повідомляється, що Гая отримав травму у недільному матчі Вільярреал — Валенсія в рамках 29-го туру іспанської Ла Ліги.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Де Ла Фуенте вже викликав до національної команди захисника лондонського Челсі Марка Кукурелью замість травмованого капітана "кажанів".

Цього сезону Хосе Гая відіграв за Валенсію 25 матчів, забив два голи та віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, в березні у збірної Іспанії заплановано два товариські матчі проти Колумбії (22 березня) та Бразилії (26 березня).