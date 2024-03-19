Вінгер дав свій коментар.
ЛАМІН ЯМАЛ, GETTY IMAGES
19 березня 2024, 15:35
Ламін Ямал висловився про роботу з головним тренером Барселони Хаві.
"Я багато чим зобов'язаний Хаві, тому що, зрештою, саме він залучив мене до тренувань, завдяки йому я дебютував у першій команді, він забезпечив мені місце в основі.
Він надає впевненості молодим гравцям", — сказав Ламін.
Контракт 16-річного футболіста з каталонським клубомом розрахований до літа 2026 року.
У поточному сезоні Ямал провів 39 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 6 голів і 7 асистів.