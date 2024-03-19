Іспанія

Вінгер дав свій коментар.

Ламін Ямал висловився про роботу з головним тренером Барселони Хаві.

"Я багато чим зобов'язаний Хаві, тому що, зрештою, саме він залучив мене до тренувань, завдяки йому я дебютував у першій команді, він забезпечив мені місце в основі.

Він надає впевненості молодим гравцям", — сказав Ламін.

Контракт 16-річного футболіста з каталонським клубомом розрахований до літа 2026 року.

У поточному сезоні Ямал провів 39 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 6 голів і 7 асистів.