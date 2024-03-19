Бельгійський голкіпер подякував уболівальників за підтримку.
Тібо Куртуа, Getty Images
19 березня 2024, 20:57
Напередодні мадридський Реал офіційно повідомив про те, що зірковий голкіпер команди Тібо Куртуа отримав розрив внутрішнього меніска правого коліна на останньому тренуванні.
31-річний бельгійський голкіпер відреагував на факт чергової травми та подякував за слова підтримки.
"Дякую всім за ваші повідомлення. Сумно через травму, проте вони є лише незначною невдачою, яка змусить мене повернутися набагато сильнішим.
Я відчуваю вашу підтримку, і це ще більше змушує мене рухатися вперед", — написав Тібо Куртуа в своєму Instagram.
Нагадаємо, що Тібо Куртуа взагалі не грав у цій кампанії через розрив хрестоподібної зв'язки влітку минулого року.
Бельгієць вже готувався до повернення по поле, про що говорив й головний тренер Реала Карло Анчелотті, проте тепер зірковому воротарю може знадобитися нова операція, але вже на іншому коліні.