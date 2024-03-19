Іспанія

Бельгійський голкіпер подякував уболівальників за підтримку.

Напередодні мадридський Реал офіційно повідомив про те, що зірковий голкіпер команди Тібо Куртуа отримав розрив внутрішнього меніска правого коліна на останньому тренуванні.

31-річний бельгійський голкіпер відреагував на факт чергової травми та подякував за слова підтримки.

"Дякую всім за ваші повідомлення. Сумно через травму, проте вони є лише незначною невдачою, яка змусить мене повернутися набагато сильнішим.

Я відчуваю вашу підтримку, і це ще більше змушує мене рухатися вперед", — написав Тібо Куртуа в своєму Instagram.



Нагадаємо, що Тібо Куртуа взагалі не грав у цій кампанії через розрив хрестоподібної зв'язки влітку минулого року.

Бельгієць вже готувався до повернення по поле, про що говорив й головний тренер Реала Карло Анчелотті, проте тепер зірковому воротарю може знадобитися нова операція, але вже на іншому коліні.