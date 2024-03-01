Іспанія

Наразі гравці продовжують відновлюватися після травм.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився щодо відновлення після травм центрального захисника Едера Мілітао і голкіпера Тібо Куртуа, передає офіційний сайт клубу Ла Ліги.

Італійський спеціаліст зазначив, що команда ніколи не опускала голови, незважаючи на труднощі, зокрема у вигляді серйозних травм кількох важливих виконавців.

"Наша впевненість зашкалює, адже ми відчуваємо, що Мілітао і Куртуа близькі до повернення. У нас ще немає конкретних дат, але думаю, що після 14 квітня, після гри з Мальоркою, вони знову зможуть грати", — заявив Анчелотті.

Зазначимо, що 21 квітня має відбутися домашній поєдинок "вершкових" проти Барселони у рамках 32 туру чемпіонату Іспанії.

Нагадаємо, півзахисник мадридців Джуд Беллінгем вже повернувся до тренувань у загальній групі.