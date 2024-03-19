Іспанія

Бельгійському голкіперу діагностували розрив внутрішнього меніска правого коліна.

Зірковий голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа достроково був вимушений залишити останнє тренування своєї команди зі сльозами на очах. Про це спочатку повідомила Marca, а після підтвердив офіційний сайт клуба.

Причиною цього стала чергова травма, яку отримав 31-річний бельгійський воротар та головний конкурент українця Андрія Луніна за місце в стартовому складі "вершкових".

Відзначається, що подальше обстеження показало у Куртуа розрив внутрішнього меніска правого коліна, що, скоріш за все, ставить хрест на можливому поверненні на поле у вирішальному відрізку сезону.

Нагадаємо, що Тібо Куртуа взагалі не грав у цій кампанії через розрив хрестоподібної зв'язки влітку минулого року.

Бельгієць вже готувався до повернення по поле, про що говорив й головний тренер Реала Карло Анчелотті, проте тепер зірковому воротарю може знадобитися нова операція, але вже на іншому коліні.