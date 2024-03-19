Зірковий голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа достроково був вимушений залишити останнє тренування своєї команди зі сльозами на очах. Про це спочатку повідомила Marca, а після підтвердив офіційний сайт клуба.

Причиною цього стала чергова травма, яку отримав 31-річний бельгійський воротар та головний конкурент українця Андрія Луніна за місце в стартовому складі "вершкових".

Відзначається, що подальше обстеження показало у Куртуа розрив внутрішнього меніска правого коліна, що, скоріш за все, ставить хрест на можливому поверненні на поле у вирішальному відрізку сезону.

Нагадаємо, що Тібо Куртуа взагалі не грав у цій кампанії через розрив хрестоподібної зв'язки влітку минулого року.

Бельгієць вже готувався до повернення по поле, про що говорив й головний тренер Реала Карло Анчелотті, проте тепер зірковому воротарю може знадобитися нова операція, але вже на іншому коліні.