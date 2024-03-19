Бельгійському голкіперу діагностували розрив внутрішнього меніска правого коліна.
Тібо Куртуа, Getty Images
19 березня 2024, 18:54
Зірковий голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа достроково був вимушений залишити останнє тренування своєї команди зі сльозами на очах. Про це спочатку повідомила Marca, а після підтвердив офіційний сайт клуба.
Причиною цього стала чергова травма, яку отримав 31-річний бельгійський воротар та головний конкурент українця Андрія Луніна за місце в стартовому складі "вершкових".
Відзначається, що подальше обстеження показало у Куртуа розрив внутрішнього меніска правого коліна, що, скоріш за все, ставить хрест на можливому поверненні на поле у вирішальному відрізку сезону.
Нагадаємо, що Тібо Куртуа взагалі не грав у цій кампанії через розрив хрестоподібної зв'язки влітку минулого року.
Бельгієць вже готувався до повернення по поле, про що говорив й головний тренер Реала Карло Анчелотті, проте тепер зірковому воротарю може знадобитися нова операція, але вже на іншому коліні.