Іспанія

Але конкурувати доведеться одразу з низкою клубів.

Марокканський нападник Юссеф Ен-Несірі цього літа вирішив залишитись у андалузькій Севільї й на початку кампанії допомагав команді остаточно не зірватись у прірву в кризовому стані.

Однак результативність для 26-річного виконавця є лише джерелом для збільшеного попиту на трансферному ринку, тож "нервіонцям" рано чи пізно доведеться змиритись із відходом гравця до більш стабільного колективу.

Претендентів на Ен-Несірі при цьому вже чимало: тут як не лондонський Вест Гем чи Вулвергемптон, то туринський Ювентус висловлюють бажання отримати собі марокканця.

Останнім часом до цього переліку іспанські ЗМІ додають ще й італійський Мілан, який раніше вже намагався придбати Ен-Несірі, але зазнав невдачі та спробує це зробити знову.

Усе вказує на те, що Севілья перезапускатиме власний проєкт найближчого літа, тож у кожного гравця буде своя вартість, отримавши яку клуб радо погодиться на продаж.

Для Ен-Несірі ця сума складає близько 20 млн євро.

У цьому сезоні Юссеф забив 14 голів та віддав дві гольові передачі в 32 матчах.