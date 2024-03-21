Іспанія

Баски зберегли основного гравця команди.

Атлетік Більбао переподписав контракт з основним центральним захисником клубу Айтором Паредесом. Про це повідомляє офіційний сайт басків.

Зазначається, що нова угода 23-річного футболіста розрахована до літа 2029 року.

Генеральний директор Атлетіка Мікель Гонсалес так прокоментував новий контракт з Паредесом.

"Це дуже позитивна новина – продовжувати розраховувати на молодого баска, який показує себе на дуже високому рівні за умов максимальної складності.

Він є прикладом для вихованців академії, тому що пройшов весь шлях від академії до основної команди. Він є джерелом гордості для численних професіоналів, які працювали з ним усі ці роки"

Цього сезону Айтор Паредес відіграв за Атлетік 32 матчі, забив один гол та заробив п'ять жовтих карток.