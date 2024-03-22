Іспанія

Цікава схема.

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо не залишить свою посаду до того моменту, поки італійський фахівець Карло Анчелотті не піде з мадридського Реалу. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, після того, як Анчелотті залишить посаду головного тренера "бланкос", його місце відразу ж займе діючий тренер "фармацевтів". Зазначається,що між мадридським клубом та іспанським фахівцем вже є усна домовленість.

Цього сезону леверкузенський Баєр на чолі Хабі Алонсо після 26 турів чемпіонату Німеччини набрав 70 очок та впевненно посідає перше місце. Востаннє "фармацевти" програвали під керівництвом іспанця, 27-го травня 2023 року в рамках 34-го туру німецької Бундесліги Бохуму (0:3).