Німеччина

Іспанець може змінити одну німецьку команду на іншу.

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо незабаром може очолити Баварію.

Як повідомляє Bayern & Germany, мюнхенський клуб уже провів переговори з тренером на тему можливої співпраці.

За даними джерела, іспанський фахівець схиляється до переходу в Баварію після закінчення поточного сезону. У цьому випадку Баєр отримає 15-25 мільйонів євро в якості компенсації.