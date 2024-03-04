Іспанець може змінити одну німецьку команду на іншу.
ХАБІ АЛОНСО, GETTY IMAGES
04 березня 2024, 22:37
Головний тренер Баєра Хабі Алонсо незабаром може очолити Баварію.
Як повідомляє Bayern & Germany, мюнхенський клуб уже провів переговори з тренером на тему можливої співпраці.
За даними джерела, іспанський фахівець схиляється до переходу в Баварію після закінчення поточного сезону. У цьому випадку Баєр отримає 15-25 мільйонів євро в якості компенсації.
Раніше повідомлялося, що Байєр під керівництвом Алонсо не програє
34 матчі поспіль.