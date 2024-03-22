Іспанія

Президент Барси до останнього буде сподіватися на продовження співпраці з Хаві.

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта висловився про переговори з кандидатами на заміну діючому головному тренеру команди Хаві. Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Мені дуже подобається Луїс Енріке, він має характер, він дуже хороша, самостійна людина, мені подобаються такі люди. Але ми не спілкувалися ні з Луїсом, ні з кимось ще, бо поважаємо Хаві.

Ви скажете: "ну, рішення ухвалено, всі агенти тренерів говорять вам про це". А я відповім, що той, хто хоче очолити Барсу, має чекати до останнього, бо ми не збираємося нічого змінювати, поки Хаві не ухвалить остаточне рішення.

Якщо він вирішить піти, то тим, хто справді хоче до Барси, доведеться чекати. І вони чекатимуть. Якщо ні, нічого не станеться", — сказав Лапорта.