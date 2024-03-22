Іспанія

Іспанський фахівець може залишитися на Камп Ноу.

Президент Барселони Жоан Лапорта прокоментував майбутнє головного тренера команди Хаві та перспективи клубу у Ла Лізі та Лізі чемпіонів. Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Думаю, сьогодні ми можемо сказати, що вся ця дорога, якою йшла команда, дозволяє нам мріяти. Це фантазія, котра стала реальністю. Мова про Ла Лігу та Лігу чемпіонів. Про перемогу в Ла Лізі та Лізі чемпіонів.

Я дуже, дуже, дуже хотів би, щоб Хаві передумав і залишився у Барселоні. Я не тиснутиму на Хаві. Це залежить від нього, він знає, що я хочу, щоб він залишився тут. Подивимося наприкінці сезону, як все буде відбуватися", — сказав Лапорта.

Раніше президент каталонської Барселони Лапорта поділився власною думкою щодо трансферу Мбаппе у Реал.