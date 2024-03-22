"Королівський" клуб поза конкуренцією.
Реал, getty images
22 березня 2024, 22:23
Трансферний портал Трансфермаркт представив актуальний рейтинг найдорожчих складів клубів іспанської Ла Ліги.
Цей список очолив мадридський Реал з загальною вартістю складу 1,04 млрд. євро.
Топ-10 клубів за цим показником виглядає наступним чином:
1. Реал Мадрид — 1,04 млрд (- 1 млн).
2. Барселона — 840 млн (- 24 млн).
3. Реал Сосьєдад — 479 млн (- 9 млн).
4. Атлетіко — 418 млн (- 37 млн).
5. Атлетік — 261 млн (+ 18 млн).
6. Жирона — 247 млн (+ 24 млн).
7. Валенсія — 216 млн (+ 19 млн).
8. Вільярреал — 213 млн (- 3 млн).
9. Севілья — 12 млн (+ 19 млн).
10. Бетіс — 199 млн (- 4 млн).