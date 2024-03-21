Іспанія

Українець проводить потужний сезон в Іспанії.

Мадридський Реал та український воротар Андрій Лунін розпочали обговорення умов нового контракту. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, "королівський" клуб хоче показати 25-річному голкіперу, що розраховує на нього. Лунін розмірковуватиме про майбутнє, коли отримає офіційну пропозицію, але для нього приоритетним варіантом завжди залишався саме мадридський Реал.

Зазначається, що керівництво "бланкос" не хоче, щоб Лунін розпочинав новий сезон, не продовживши свій контракт з клубом.

Діюча угода гравця з "вершковими" розрахована до 30 червня 2025 року з зарплатнею 2,8 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 16 млн. євро.

Цього сезону Андрій Лунін відіграв за Реал 23 матчі, пропустив 19 м'ячів та назбирав 10 "clean sheets".

Раніше повідомлялося, що Тібо Куртуа зазнав чергову важку травму.