Іспанія

А вони колись були?

Президент Барселони Жоан Лапорта висловився про відносини з президентом мадридського Реала Флорентіном Пересом. Його слова наводить Mundo Deportivo.

"На сьогоднішній день у нас із Реалом немає хороших відносин.

Перес брав участь у "справі Негрейри", і те, що він робить, – це помилка. Він попросив продовжити розслідування, хоча жодних доказів немає, і вони нічого не знайдуть, бо в них нічого немає проти Барси.

Було проведено технічну арбітражну консультацію зі звітами та відео, наданими, як докази. Але тут з'являються представники Реала і намагаються зберегти справу активною для того, щоб вони могли продовжувати викладати ідеї, які проповідують, а саме про те, що Барса намагається впливати на суддів. Я вважаю неправильною ту подвійну гру, яку вони ведуть", — заявив Лапорта.