Іспанія

Є офіційне підтвердження.

Каталонська Барселона хоче підписати півзахисника італійського Наполі Станіслава Лоботку. Таку інформацію надає Ніколо Скіра.

Президент "блаугранас" Жоан Лапорт підтвердив інформацію про те, що каталонський клуб зацікавлений у підписанні 29-річного словака.

"Ми хочемо підписати Лоботку. Я вже говорив про нього з Деку", — наводить слова іспанського функціонера Скіра.

Діючий контракт гравця з неаполітанським клубом розрахований до 30 червня 2027 року з можливістю пролонгації ще на один сезон для клуба та зарплатнею 3,5 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Цього сезону Станіслав Лоботка відіграв за Наполі 40 матчів, віддав одну результативну передачу та заробив чотири жовті картки.