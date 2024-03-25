Каталонці хочуть зберегти одного зі своїх лідерів.
Араухо, getty images
25 березня 2024, 16:19
Керівництво каталонської Барселона планує продовжити контракт із центральним захисником Рональдом Араухо. Про це повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, керівництво Барси вважає продовження трудової угоди з Араухо одним із пріоритетних питань, оскільки захисник розглядається, як один із ключових гравців команди.
Зазначається, що після появи інформації про те, що майбутнє Араухо в Барселоні знаходиться під питанням, президент клубу Жоан Лапорта зв'язався з гравцем та повідомив йому, що він не продається.
Повідомляється, що в Барселоні зростає впевненість у тому, що угода з Араухо буде продовжена найближчим часом.
Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею сім мільйонів євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 70 млн. євро.
Цього сезону Рональд Араухо відіграв за Барселону 31 матч, забив один гол, заробив сім жовтих та одну червону картки.