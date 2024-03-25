Іспанія

Каталонці хочуть зберегти одного зі своїх лідерів.

Керівництво каталонської Барселона планує продовжити контракт із центральним захисником Рональдом Араухо. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, керівництво Барси вважає продовження трудової угоди з Араухо одним із пріоритетних питань, оскільки захисник розглядається, як один із ключових гравців команди.

Зазначається, що після появи інформації про те, що майбутнє Араухо в Барселоні знаходиться під питанням, президент клубу Жоан Лапорта зв'язався з гравцем та повідомив йому, що він не продається.

Повідомляється, що в Барселоні зростає впевненість у тому, що угода з Араухо буде продовжена найближчим часом.

Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею сім мільйонів євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 70 млн. євро.

Цього сезону Рональд Араухо відіграв за Барселону 31 матч, забив один гол, заробив сім жовтих та одну червону картки.