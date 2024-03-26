Іспанія

Бразилець дав свій коментар.

Нападник Палмейраса і збірної Бразилії Ендрік згадав про розмову з півзахисником Реала Лукою Модричем.

"Пам'ятаю я увійшов у роздягальню і Модрич заговорив зі мною. На шафці висіла його футболка з номером 10. Він вказав пальцем на сидіння поруч зі своїм і сказав: "Номер 9 і номер 10. Хто знає... Наступного сезону, можливо, ти посядеш місце поруч зі мною".

Ці слова припали мені до душі. Я ще не приїхав до Мадрида, тож не знаю, але сподіваюся, що одного разу я виступатиму за Реал під номером 9", — наводить слова бразильського футболіста theplayerstribune.

Нагадаємо, що Ендрік перейде в Реал влітку 2024 року.