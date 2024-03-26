Іспанія

За "живі" гроші ніхто лідера Баварія не куплятиме.

Універсал мюнхенської Баварії Йосуа Кімміх має в активі ще трохи більше року чинного контракту з клубом, проте через внутрішні проблеми останнього не квапиться оновлювати угоду.

Разом із тим, посилюються чутки щодо його можливого відходу, тоді як "Рекордмайстер" уже має власну позицію щодо можливості трансферу 29-річного гравця цього літа.

Одним із претендентів на Кімміха вважається каталонська Барселона, проте цінник у понад 60 млн євро відлякує "блаугранас", які наприкінці цього сезону так само будуть розраховувати лише на необтяжливі для власного бюджету трансфери.

Однак Барса все одно продовжує вести перемовини з футболістом Баварії та напередодні запевнила його оточення в тому, що в якості вільного агента влітку 2025 року він гарантовано отримає від них контракт.

Такий сценарій розвитку подій можливий лише в тому випадку, якщо Кімміх не продовжить контракт із Баварією, або його не вдасться вмовити комусь із четвірки інших претендентів у складі Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Парі Сен-Жермен та Челсі.

У цьому сезоні на рахунку Йосуа один гол та вісім гольових передач у 31 матчі.