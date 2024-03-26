Іспанія

Це може статися у 2026 році.

Президент Барселони Жоан Лапорта має намір підписати нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда, повідомляє Diario Sport.

За даними джерела, Лапорта готує "щось грандіозне" на випадок, якщо він балотуватиметься на новий термін у 2026 році. Трансфер Голанда може йому допомогти в цьому.

Також частиною передвиборчої кампанії Лапорти може стати відкриття Камп Ноу після реконструкції.

У цьому сезоні Голанд зіграв 23 матчі в АПЛ, де забив 18 м'ячів і віддав 5 гольових передач.