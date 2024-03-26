Це може статися у 2026 році.
ЕРЛІНГ ГОЛАНД, GETTY IMAGES
26 березня 2024, 09:57
Президент Барселони Жоан Лапорта має намір підписати нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда, повідомляє Diario Sport.
За даними джерела, Лапорта готує "щось грандіозне" на випадок, якщо він балотуватиметься на новий термін у 2026 році. Трансфер Голанда може йому допомогти в цьому.
Також частиною передвиборчої кампанії Лапорти може стати відкриття Камп Ноу після реконструкції.
У цьому сезоні Голанд зіграв 23 матчі в АПЛ, де забив 18 м'ячів і віддав 5 гольових передач.