Іспанія

Мадридський клуб хоче отримати канадця за відносно скромну суму.

Реал визначив максимальну суму, яку готовий віддати за Альфонсо Девіса.

Як стверджує журналіст Хосеп Педрероль, мадридський клуб не має наміру платити більше 20-25 млн євро за захисника, контракт якого з Баварією закінчується влітку 2025 року.

Зазначається, що дуже важливу роль зіграє готовність Девіса показати бажання грати за Реал.

У цьому сезоні 23-річний лівий захисник забив гол і зробив три результативні передачі за 31 матч у складі Баварії.