Мадридський клуб хоче отримати канадця за відносно скромну суму.
АЛЬФОНСО ДЕВІС, GETTY IMAGES
26 березня 2024, 15:52
Реал визначив максимальну суму, яку готовий віддати за Альфонсо Девіса.
Як стверджує журналіст Хосеп Педрероль, мадридський клуб не має наміру платити більше 20-25 млн євро за захисника, контракт якого з Баварією закінчується влітку 2025 року.
Зазначається, що дуже важливу роль зіграє готовність Девіса показати бажання грати за Реал.
У цьому сезоні 23-річний лівий захисник забив гол і зробив три результативні передачі за 31 матч у складі Баварії.