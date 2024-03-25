Іспанія

Канадець близький до переїзду в Мадрид.

Захисник мюнхенської Баварії Альфонсо Девіс у лютому 2024 року усно погодив два варіанти переходу до мадридського Реала. Таку інформацію надає The Athletic.

Повідомляється, що 23-річний канадець готовий приєднатися до "вершкових" після завершення цього сезону або влітку 2025 року, коли закінчиться його контракт із Баварією.

В свою чергу, керівництво "ротен" не хоче допустити повторення сценарію відходу Давіда Алаби, який не продовжив контракт із мюнхенцями та пішов у Реал на правах вільного агента влітку 2021 року.

Баварія збирається продати Девіса вже найближчого літа, якщо не зможе укласти з ним новий контракт.

Зазначається, що у березні цього року, сторони вели переговори, але так і не зуміли дійти згоди щодо продовження угоди.

Діючий контракт канадця з "ротен" розрахований до 30 червня 2025 року з зарплатнею 11,25 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 70 млн. євро.

Цього сезону Альфонсо Девіс відіграв за Баварію 31 матч, забив один гол та віддав три результативні передачі.