Захисник мюнхенської Баварії Альфонсо Девіс у лютому 2024 року усно погодив два варіанти переходу до мадридського Реала. Таку інформацію надає The Athletic.

Повідомляється, що 23-річний канадець готовий приєднатися до "вершкових" після завершення цього сезону або влітку 2025 року, коли закінчиться його контракт із Баварією.

В свою чергу, керівництво "ротен" не хоче допустити повторення сценарію відходу Давіда Алаби, який не продовжив контракт із мюнхенцями та пішов у Реал на правах вільного агента влітку 2021 року.

Баварія збирається продати Девіса вже найближчого літа, якщо не зможе укласти з ним новий контракт. 
Зазначається, що у березні цього року, сторони вели переговори, але так і не зуміли дійти згоди щодо продовження угоди.
Діючий контракт канадця з "ротен" розрахований до 30 червня 2025 року з зарплатнею 11,25 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 70 млн. євро.
Цього сезону Альфонсо Девіс відіграв за Баварію 31 матч, забив один гол та віддав три результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Баварія виставить Девіса на трансфер, якщо він не погодиться продовжити контракт до кінця наступного тижня.