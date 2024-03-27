Іспанія

Досвідчений хавбек буде в Мадриді щонайменше ще на рік.

Центральний півзахисник Тоні Кроос вирішив залишитися в мадридському Реалі, з яким у нього спливає угода наприкінці поточного сезону. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 34-річний німець підпише з "вершковими" новий контракт до літа 2025 року.

Переговори між сторонами продовжуються, проте, відзначається, вони мають формальний характер та продовження угоди "неминуче".

У цьому сезоні Тоні Кроос провів за Реал Мадрид 38 матчів, в яких він забив один гол та віддав сім результативних передач.