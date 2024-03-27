Досвідчений хавбек буде в Мадриді щонайменше ще на рік.
Тоні Кроос, Getty Images
27 березня 2024, 15:32
Центральний півзахисник Тоні Кроос вирішив залишитися в мадридському Реалі, з яким у нього спливає угода наприкінці поточного сезону. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 34-річний німець підпише з "вершковими" новий контракт до літа 2025 року.
Переговори між сторонами продовжуються, проте, відзначається, вони мають формальний характер та продовження угоди "неминуче".
У цьому сезоні Тоні Кроос провів за Реал Мадрид 38 матчів, в яких він забив один гол та віддав сім результативних передач.