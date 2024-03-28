Іспанія

Цікава новина з Іспанії.

Головний тренер каталонської Барселони Хаві може залишитись у клубі, але перейти на іншу посаду. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, керівництво Барси хоче запропонувати іспанському фахівцю посаду посла фонда "Барселона". Таким чином боси Барселони хочуть залишити всередині клубу Хаві для того, щоб в майбутньому він знову очолив "синьо-гранатових".

Нагадаємо, Хаві очолює Барселону із листопада 2021-го року. За цей час на чолі каталонського клубу 44-річний фахівець виграв два трофеї: чемпіонат Іспанії в сезоні-2022/2023 та Суперкубок Іспанії того ж сезона. Наразі Барса йде другою у іспанський Ла Лізі та вийшла у 1/4 фіналу ЛЧ, де зустрінеться з ПСЖ.

Раніше президент Барселони Лапорта прокоментував майбутнє головного тренера команди Хаві.