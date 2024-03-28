Іспанія

Коментар від півзахисника стосовно майбутніх виступів.

Джуд Беллінгем розповів щодо майбутніх виступів у Реалі і збірній Англії.

"У мене є чудова підтримка: моя родина, мої друзі — вони не дозволяють мені відірватись від землі. Я не почуваюся людиною, яка на вершині..", — цитує Джуда Sky Uk.

"Відчуваю, що йду на роботу щодня, як і всі інші, і маю честь отримувати величезне задоволення від своєї роботи. Я відчуваю себе звичайним хлопцем.

Моя мета? Вигравати трофеї. Я хочу подарувати Англії та моїй команді, Реалу, чудові спогади та кілька трофеїв".

Цього сезону 20-річний гравець провів 31 матч в усіх можливих турнірах, забив 20 голів і віддав 9 асистів.