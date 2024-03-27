Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 26 березня 2024 року.
Англія — Бельгія, Getty Images
27 березня 2024, 07:20
У товариському матчі збірна Англії на власному полі врятувалась від поразки Бельгії (2:2).
Дубль від Юрі Тілеманса ще в першому таймі поставив команду Гарета Саутгейта перед складним завданням.
Англійці відіграли один м’яч, проте в подальшому проводити атаки настільки ж удало в них не виходило.
Аж допоки на останніх секундах компенсованого часу не взяв заключне слово Джуд Беллінгем.
До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Англія — Бельгія:
Англія — Бельгія 2:2
Голи: Тоуні, 17 (пен.), Беллінгем, 90+5 — Тілеманс, 11, 36
Англія: Пікфорд — Конса, Данк, Стоунс (Гомес, 10), Чілвелл — Мейну (Меддісон, 74), Райс — Боуен (Гордон, 80), Беллінгем, Фоден — Тоуні (Воткінс, 80).
Бельгія: Селс — Кастань, Дебаст (Фас, 82), Вертонген, Теат (Вранкс, 71) — Тілеманс (Меньє, 71), Онана, Мангала (Опенда, 82) — Доку, Лукаку (Батшуаї, 82), Троссар (Лукебакіо, 60).
Попередження: Гомес, Меддісон — Батшуаї.