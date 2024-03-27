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Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 26 березня 2024 року.

У товариському матчі збірна Англії на власному полі врятувалась від поразки Бельгії (2:2).

Дубль від Юрі Тілеманса ще в першому таймі поставив команду Гарета Саутгейта перед складним завданням.

Англійці відіграли один м’яч, проте в подальшому проводити атаки настільки ж удало в них не виходило.

Аж допоки на останніх секундах компенсованого часу не взяв заключне слово Джуд Беллінгем.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Англія — Бельгія:

Англія — Бельгія 2:2

Голи: Тоуні, 17 (пен.), Беллінгем, 90+5 — Тілеманс, 11, 36

Англія: Пікфорд — Конса, Данк, Стоунс (Гомес, 10), Чілвелл — Мейну (Меддісон, 74), Райс — Боуен (Гордон, 80), Беллінгем, Фоден — Тоуні (Воткінс, 80).

Бельгія: Селс — Кастань, Дебаст (Фас, 82), Вертонген, Теат (Вранкс, 71) — Тілеманс (Меньє, 71), Онана, Мангала (Опенда, 82) — Доку, Лукаку (Батшуаї, 82), Троссар (Лукебакіо, 60).

Попередження: Гомес, Меддісон — Батшуаї.