Іспанія

Попереду гра з "остров'янами".

Головний тренер каталонської Барселони Хаві поділився думкою про майбутній матч 30-го туру іспанської Ла Ліги з Лас-Пальмасом. Цитує 44-річного фахівця Mundo Deportivo.

"Завтра у нас буде суперник, який дуже добре грає у футбол і має індивідуальність. Пимента чудово працює у стилі, схожому на наш. Також у нього грають футболісти, обдаровані технічно. Нам буде важко відібрати м'яч.

До матчу із ПСЖ залишилося багато днів, тому ми зосереджені на завтрашній грі. Ми хочемо вірити та віримо, що можемо боротися за перемогу у Ла Лізі. Завтра для нас життєво важливо набрати три очки. Ми повинні спробувати чинити тиск на Реал", — заявив Хаві.

Матч між Барселоною та Лас-Пальмасом відбудеться 30-го березня, о 22:00 за київським часом.