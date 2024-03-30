Іспанія

Серйозне підсилення для "вершкових".

Центральний захисник мадридського Реалу Едер Мілітао відновився від важкої травми. Про це повідомляє Marca.

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті повідомив, що бразилець готовий повернутися на поле після розриву хрестоподібної зв'язки коліна. Він пропустив 232 дні.

"Це може бути "ні", а може бути і "так". Мілітао – важливий гравець, який допомагає нам у багатьох аспектах. Я не говорю, що шанси 50 на 50, це може бути 70% на користь "ні" та 30% на користь "так", але я нічого не виключаю", – сказав Анчелотті.

Раніше Карло Анчелотті висловився щодо виступів Андрія Луніна.