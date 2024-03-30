Карло Анчелотті розповів щодо виступів Андрія Луніна. 

"Він дуже покращився", — цитує тренера Madrid Xtra. "Дуже, дуже хороший. У нього багато якості". 

На даний момент Андрій є основним воротарем Реалу Мадрид, в якому демонструє впевненість і може продовжити угоду з командою. У випадку успішної гри на Євро-2024 у складі збірної України Лунін цілком може вирости у ціні. 

Цього сезону 25-річний гравець провів 23 матчі в усіх можливих турнірах. 

 