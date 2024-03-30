Тренер висловив думку щодо воротаря Реалу.
Андрій Лунін - Getty Images
30 березня 2024, 14:56
Карло Анчелотті розповів щодо виступів Андрія Луніна.
"Він дуже покращився", — цитує тренера Madrid Xtra. "Дуже, дуже хороший. У нього багато якості".
На даний момент Андрій є основним воротарем Реалу Мадрид, в якому демонструє впевненість і може продовжити угоду з командою. У випадку успішної гри на Євро-2024 у складі збірної України Лунін цілком може вирости у ціні.
Цього сезону 25-річний гравець провів 23 матчі в усіх можливих турнірах.