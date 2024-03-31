Іспанія

Барса останнім часом демонструє непогану гру та результати.

Віце-президент каталонської Барселони Рафа Юсте заявив, що спробує переконати головного тренера "синьо-гранатових" залишитися в клубі на наступний сезон. Цитує іспанського функціонера Marca.

"Я спробую переконати Хаві, але це його особисте рішення.

Попереду важливі матчі Ла Ліги та Ліга чемпіонів. Ми повинні дати йому насолодитися цим моментом. Сподіваюся, він залишиться. Я цього хочу, тому що тут мова йде про проект не на сезон і не на два. Для такого довгострокового проекту нам потрібна людина, яка розуміє, що таке Барса. Хаві повінстю відповідає нашим критеріям", — заявив Юсте.