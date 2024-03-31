Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 30-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють мадридський Реал та баскський Атлетік.

Мадридський Реал та баскський Атлетік зіграють на Сантьяго Бернабеу в рамках тридцятого туру іспанської Ла Ліги.

Карло Анчелотті, після перемоги над памплонською Осасуною (4:2), залучив до стартового складу Начо до центру оборони, тоді як Чуамені повернеться до опорної зони, а Беллінгем розташується під парою нападників.

Реал: Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Фернандес, Менді — Чуамені — Вальверде, Кроос — Беллінгем — Родріго, Діас.

Запасні: Аррісабалага, Фран Перес, Мілітао, Модрич, Камавінга, Хоселу, Васкес, Себальйос, Фран Гарсія, Гюлер.

Гра Реал — Атлетік почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.