Іспанія

Однак у каталонському клубі не хочуть про це говорити публічно.

Барселона все ще вірить у те, що клубу вдасться зберегти титул чемпіона Іспанії, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, у роздягальні каталонців, як і раніше, вірять у перемогу в Ла Лізі, незважаючи на відставання від Реала на 8 очок, проте вважають за краще не говорити про це.

У Барселоні, як і раніше, згадують різні суддівські помилки, які ставили "синьо-гранатових" у невигідне становище і приносили користь "вершковим", але однаково визнають, що провалилися там, де не повинні були.