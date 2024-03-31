Іспанія

Іспанець може продовжити роботу в клубі наступного сезону.

У Барселоні сподіваються відмовити Хаві залишати клуб.

У січні іспанець оголосив, що залишить посаду головного тренера Барселони наприкінці сезону.

Клуб регулярно закликає Хаві переглянути своє рішення про відхід. Наразі тренер Барселони не змінив своїх планів, проте в каталонському клубі не виключають, що Хаві залишиться тренером команди в наступному сезоні.

Стверджується, що керівництво сподівається переконати Хаві залишитися, звернувшись до його любові до Барселони.