Іспанія

"Вершкові" працюють на перспективу.

Керівництво мадридського Реалу найближчим часом хоче підписати центрального захисника французького Лілля Лені Йоро та півзахисника аргентинського Рівер Плейт Франко Мастантуоно. Про це інформує Marca.

За інформацією джерела, угоди щодо цих гравців планується закрити якомога швидше.

Зазначається, що Лені Йоро є пріоритетною метою "королівського" клубу. Агент 18-річного француза Хорхе Мендес вже проінформував керівництво Реалу про наближення переговорів із Ліллем, за який зараз виступає юний захисник. Повідомляється, що Йоро не планує продовжувати контракт з "догами", який спливає 30 червня 2025 року.

В свою чергу, контракт 16-річного Франко Мастантуоно з Рівер Плейт розрахований до січня 2026 року. Крім того в угоді аргентинського футболіста прописаний пункт про відступні в розмірі 45 млн. євро.

Цього сезону Лені Йоро відіграв за Лілль 36 матчів, забив три голи та заробив чотири жовті картки.

Франко Мастантуоно у цьому сезоні провів за Рівер Плейт десять матчів та забив один гол.