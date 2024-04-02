Підопічні Дієго Сімеоне провели непростий поєдинок.
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02 квітня 2024, 00:04
У рамках 30-го туру іспанської Ла Ліги Вільярреал на своєму полі приймав Атлетіко.
Під час гри команди обмінялися голами, проте наприкінці зустрічі "матрацники" вирвали перемогу зусиллями Сауля.
Вільярреал — Атлетіко 1:2
Голи: Серлот, 50 - Вітсель, 9, Сауль, 87
Вільярреал: Йоргенсен — Москера, Манді, Альбіоль (Педраса, 81), Куенка — Капу (Комесанья, 65), Парехо, Коклен (Баена, 65) — Морено (Траоре, 81), Серлот, Гедеш (Луис Моралес, 71)
Атлетіко: Облак — Хіменес, Вітсель (Аспілікуета, 66), Мандава — Льоренте, Коке, Барріос (Ньїгес, 84), Ліно — Грізманн (Корреа, 66), Рікельме (Савич, 46) — Депай (Мората, 66)
Попередження: Капу, Парехо, Москера — Грізманн, Барріос, Сауль.