Іспанія

Шикарні слова португальця.

Нападник мадридського Атлетіко Жоау Феліш, який нині виступає на правах оренди за Барселону, висловився про нападника Інтер Маямі Ліонеля Мессі та форварда саудівського Ан-Насра Кріштіану Роналду. Його слова наводить Jijantes FC.

"Мессі та Кріштіану не потрібно порівнювати, ними потрібно насолоджуватися.

Вибрати одного з них дуже складно, вони обидва зробили так багато у футболі, що комусь іншому буде дуже важко повторити їхні досягнення.

Я не бачив кращих за них футболістів. Кожен хлопчик в моєму дитинстві мріяв бути, як вони. Я сам рівнявся на Роналду та Мессі. Тепер я граю в одній команді з Кріштіану", — заявив Феліш.