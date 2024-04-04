У рамках 26-го туру іспанської Ла Ліги Валенсія приймала Гранаду. 

Гості здолали господарів із мінімальним рахунком, а українець Роман Яремчук не потрапив до заявки, оскільки відновлюється після травми. 

Гранада — Валенсія 0:1
Гол: Алмейда, 77

Гранада: Баталья Барга — Корбяну (Южвяк, 57), Мендес (Санчес Сендра, 65), Рубіо, Мікел, Нева Тей — Пеллістрі, Гумбау, Руїс Алонсо (Аресо, 79) — Узуни (Вільяр, 79), Боє

Валенсія: Мамардашвілі — Коррея, Москера, Озкачар, Фулькьє (Васкес Алькальде, 57) — Перес (Гонсалес, 69), Герра, Пепелу, Канос (Алмейда, 57) — Лопес Ногероль, Дуро (Марі, 86)

Попередження: Боє, Южвяк, Вільяр — Гонсалес. 