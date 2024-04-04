Завершився матч чемпіонату Іспанії.
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04 квітня 2024, 23:52
У рамках 26-го туру іспанської Ла Ліги Валенсія приймала Гранаду.
Гості здолали господарів із мінімальним рахунком, а українець Роман Яремчук не потрапив до заявки, оскільки відновлюється після травми.
Гранада — Валенсія 0:1
Гол: Алмейда, 77
Гранада: Баталья Барга — Корбяну (Южвяк, 57), Мендес (Санчес Сендра, 65), Рубіо, Мікел, Нева Тей — Пеллістрі, Гумбау, Руїс Алонсо (Аресо, 79) — Узуни (Вільяр, 79), Боє
Валенсія: Мамардашвілі — Коррея, Москера, Озкачар, Фулькьє (Васкес Алькальде, 57) — Перес (Гонсалес, 69), Герра, Пепелу, Канос (Алмейда, 57) — Лопес Ногероль, Дуро (Марі, 86)
Попередження: Боє, Южвяк, Вільяр — Гонсалес.