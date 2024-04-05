Іспанія

Іспанець готується до нових викликів.

Фернандо Торрес може залишити посаду головного тренера Атлетіко U-19 після завершення поточного сезону, передає портал Relevo.

Торрес вважає, що завершив свій цикл у команді та не збирається продовжувати очолювати її. Повідомляється, що в Атлетіко мають прийняти рішення щодо нього вже у квітні.

Наразі невідомо, де іспанець може продовжити свою тренерську кар'єру. Проте, потенційним варіантом є резервна команда "матрацників", за яку виступають кілька гравців, з якими він вже працював у складі U-19.

З Юнацької ліги УЄФА-2023/24 Атлетіко вилетів на стадії 1/16 фіналу, поступившись АЗ на виїзді (1:0). Алкмарці є чинними чемпіонами турніру.