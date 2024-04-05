Іспанія

Уявіть собі Барсу з Мбаппе та Голандом.

Колишній директор каталонської Барселони Хав'єр Бордас, який працював у системі клубу з 2005-го до 2020 року, розповів, що "синьо-гранатові" серйозно розглядали варіанти з підписанням нападників Кіліана Мбаппе та Ерлінга Голанда.

"Якби за мною було остаточне рішення, то Мбаппе грав би за Барсу. Коли за Неймара заплатили 222 млн. євро, у нас були гроші для того, щоб підписати Кіліана. Але керівництво віддало перевагу Дембеле. Я виступав за варіант із Мбаппе, був готовий поговорити з його батьком, він би перейшов у Барсу. На мить я навіть подумав, що в нас все вийде.

Голанд також хоче приїхати до Іспанії. Він теж хотів перейти в Барселону. Нам довелося б заплатити 20 млн. євро Зальцбургу та ще 20 (!!!) млн. євро його агенту Райолі. Однак почалися розмови, у команді був тоді Суарес, і технічні фахівці вирішили не підписувати з ним контракт", — цитує Бордаса іспанське видання AS.