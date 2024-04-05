Віні бореться не тільки на футбольному полі.
Тебас, getty images
05 квітня 2024, 19:19
Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас висловився щодо образ на адресу вінгера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора. Його слова цитує ESPN.
"Більшість подібних образ спрямована на того, хто вирішив очолити боротьбу з расизмом, тобто на Вінісіуса. Ті з нас, хто піднімають такі проблеми, завжди більш уразливі для образ. Але з цим варто боротися, адже Вінісіус не заслуговує негативу на свою адресу.
Дуже важливо захистити гравців, які є лідерами громадської думки в цій боротьбі з расизмом. Потрібно бути на висоті, і Вінісіус знає, що ми намагаємося захищати їх настільки, наскільки це можливо", — заявив Тебас.
Раніше повідомлялося, що Реал планує збільшити зарплату Вінісіусу, наблизивши її до рівня Мбаппе.