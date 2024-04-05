Іспанія

Віні бореться не тільки на футбольному полі.

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас висловився щодо образ на адресу вінгера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора. Його слова цитує ESPN.

"Більшість подібних образ спрямована на того, хто вирішив очолити боротьбу з расизмом, тобто на Вінісіуса. Ті з нас, хто піднімають такі проблеми, завжди більш уразливі для образ. Але з цим варто боротися, адже Вінісіус не заслуговує негативу на свою адресу.

Дуже важливо захистити гравців, які є лідерами громадської думки в цій боротьбі з расизмом. Потрібно бути на висоті, і Вінісіус знає, що ми намагаємося захищати їх настільки, наскільки це можливо", — заявив Тебас.

Раніше повідомлялося, що Реал планує збільшити зарплату Вінісіусу, наблизивши її до рівня Мбаппе.