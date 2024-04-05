Іспанія

Португалець залишиться в столиці Каталонії?

Президент мадридського Атлетіко Енріке Сересо висловився щодо майбутнього нападника "матрацників" Жоау Феліша, який у нинішньому сезоні виступає за Барселону на правах оренди. Цитує іспанського функціонера Mundo Deportivo.

"Феліш грає в Барселоні, і це нормально, що він хоче залишитися там. "Барсі" пощастить, адже вона отримає чудового гравця.

Жоау — фантастичний футболіст. Він дуже добре вписався в гру Барселони, і ми бажаємо йому тільки величезної удачі. Я не знаю, яку фінансову компенсацію ми отримаємо. Це потрібно запитати у фахівців, які рахують гроші", — заявив президент Атлетіко.